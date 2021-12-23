Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan 80 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 80 bin manevi tazminat kazandı.

Erdoğan, Meclis’te 26 Ocak’taki grup toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle CHP liderine 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.

AA’nın haberine göre Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün davanın son duruşması yapıldı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı hedef alan ithamlarda bulunduğunu, bunların ‘Erdoğan’ın onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir edici nitelikte olduğunu’ savundu.

Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını öne süren Aydın, davanın kabulünü istedi.

Davaya konu konuşmanın TBMM’de yapıldığını belirten avukat, şöyle devam etti: “Grup toplantısında yapılan konuşmalar yasama sorumsuzluğu kapsamında olduğu için müvekkilim cezai olarak herhangi bir talepte bulunamamaktadır. Yani başvuracağı tek yol eldeki manevi tazminat dosyasıdır. Bu nedenle manevi tazminat talebimizin tümden kabulünü istiyoruz.”

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin davacıya hakaret etmek, ona iftira atmak ya da kişilik haklarına saldırıda bulunmak kastıyla bu sözleri söylemediğini belirtti.

AİHM’in benzer olaylarda verdiği emsal kararları dosyaya sunduklarını bildiren Sultan, davacının tazminat talebini de yüksek bulduklarını ifade ederek davanın reddini istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 80 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.