Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘dava’ yanıtı: Davaları geri çekme, sonuna kadar götür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine açtığı davaları geri çektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.”

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Erdoğan, bu hafta Meclis grup toplantısındaki konuşmasında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Kılıçdaroğlu’na açtığı davaları geri çektiğini ifade ederek “Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim, ama sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini bilmedin, anlamadın” demişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında Erdoğan’ın bu açıklamasına şu ifadelerle tepki gösterdi: “Şahıs çıkmış, ‘Kılıçdaroğlu’nu affediyorum’ söylemiyle, açtığı 17 davayı güya ‘Geri çekiyorum’ mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.”

CHP lideri 2011’den bu güne kadar, Erdoğan tarafından kendisine açılan dava sayısının 44 olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bu davalardan 21 tanesi nihai olarak sonuçlanmıştır. Diğer davaları devam etmektedir. Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, üç dava da aleyhime sonuçlanmıştır.

Aleyhime sonuçlanan üç davadan iki tanesi AİHM’ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir. Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…”