Yerli aşının dağıtımı başladı

Yerli üretim Covid-19 aşısı TURKOVAC, tüm yurda dağıtılmaya başladı.

Fotoğraflar: AA

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen aşıya dün acil kullanım onayı verilmişti. Aşıda gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma başlanacağı açıklanmıştı.

AA’nın haberine göre Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesiste üretilen ilk 150 bin doz aşı için bugün tören düzenlendi.

Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşılar, Ankara’daki halk sağlığı merkezlerine ait depolara gönderildi.