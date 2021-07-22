Akşam Postası / 22 Temmuz 2021

Merkel, sığınmacılar konusunda Türkiye’yi övdü ancak AB üyeliğini olası görmedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşma kapsamında çok sayıda Suriyeli ssığınmacıya ev sahipliği yaptığı için Türkiye’yi övdü.

Erdoğan’ın telefonu sonrası İsrail’den Yunanistan’a güvence

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog, Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile görüşmesinde, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinde normalleşmenin Yunanistan’ın zararına olmayacağı konusunda güvence verdi.

Peker sessizliğini bozdu: Anlattıklarımla en az 50 hükümet düşerdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun süren sessizliğinin ardından tweet attı.

Delta varyantı hakkında neler biliyoruz? Gençlerde neden daha fazla bulaşıcı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantının 124 ülkede görüldüğünü açıkladı. Varyantın önümüzdeki haftalarda virüsün baskın türü olması bekleniyor.

Karaburun depremini değerlendiren Prof Ercan: 6,9’luk sarsıntı üretmeye gebe

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Karaburun’da meydana gelen depremle ilgili olarak, “Bu bölge, yeniden toparlanarak 6,8- 6,9 büyüklüğünde bir deprem üretmeye gebe” dedi.

Meteoroloji uzmanı: Kuraklık konusunda olağanüstü hal ilan edilmeli

Türkiye’de ‘olağanüstü kurak‘ bölgelerin ciddi düzeyde artmasını değerlendiren meteoroloji uzmanı, hızla çöl iklimine doğru gidildiğini söyledi: “Kuraklık konusunda muhakkak olağanüstü hal ilan edilmeli.”

Turgay Yıldız hayatını kaybetti

Geçirdiği kalp spazmından sonra yoğun bakıma alınan tiyatrocu Turgay Yıldız’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Rize’yi yine sel vurdu

Fotoğraf: AA

Geçen hafta çarşamba meydana gelen ve altı kişinin ölümüne neden olan sel ve heyalanların yaralarını sarmaya çalışan Rize’yi yine sel vurdu. Kentte saatlerdir devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çin’den DSÖ’nün ‘corona’nın kaynağı araştırmasına engel

Çin hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) corona virüsünün kaynağı hakkındaki araştırmasının ikinci aşamasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Obama, Kardashian, Musk’ın hesapları hacklenmişti: Britanyalı genç tutuklandı

Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsüne karşı Türkiye genelinde ücretsiz aşı yapılması Meclis gündemine getirildi.

Obama, Kardashian, Musk’ın hesapları hacklenmişti: Britanyalı genç tutuklandı

İspanya’da, 22 yaşındaki Britanya vatandaşı, 130’dan fazla ‘üst düzey ismin’ Twitter hesabını hacklediği gerekçesiyle tutuklandı.

PES ismi tarihe karıştı, yeni oyun ücretsiz

Fotoğraf: Konami

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden KONAMI, dünyaca ünlü futbol oyunu serisi PES’in adını ‘eFootball‘ olarak değiştirdi. Ayrıca bu yıl çıkacak yeni oyun ücretsiz olacak.

Araştırmaya göre kadın liderler Covid-19 ölümlerini önlemede daha başarılı

Brezilya’daki araştırmada, ülkede kadınlar tarafından yönetilen bölgelerde, erkeklerin yönettiği bölgelere göre Covid-19’a bağlı ölümlerin yüzde 43, hastane yatışlarının da yüzde 30 daha az olduğu görüldü.

‘Toz şeytanı’ futbolcuyu uçurdu

Bolivya’da oynanan bir futbol maçı sırasında sahaya ‘dalaz’ (küçük hortum) veya ‘toz şeytanı’ denen toz bulutu sahaya indi. ‘Toz şeytanı’ bir oyuncuyu havaya fırlattı. Tozu dumana kattı. Sahadaki tüm oyuncular kaçışmaya başladı.