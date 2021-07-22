Yerlikaya’dan FOX’a dava: Dört maaş almıyorum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, dört yerden maaş aldığını öne süren FOX TV hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

FOX TV’de 18 Temmuz’da yayınlanan haberde, Yerlikaya’nın dört yerden maaş aldığı iddia edilerek ‘asrın maaş alanı’ tanımlaması yapılmıştı. Haberde, Yerlikaya’nın görevlerinden bahsedilmişti.

Haber üzerine yazılı açıklama yayınlayan Yerlikaya’nın avukatı Esma Aybike Sarıçiçek, sorumlular hakkında ‘hakaret’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. Ayrıca, maddi ve manevi tazminat davalarının da açılacağı duyuruldu.

Avuktın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Müvekkilim Hamza Yerlikaya’nın dört farklı fotoğrafına yer verilmek suretiyle dört ayrı maaş aldığı haber konusu yapılmış, ancak söz konusu programda dahi açıklanan haberin kaynağının bulunmadığı belirtilmiştir. Müvekkilimin, ay yıldızlı milli bayrağımızı defalarca göndere çektirdiği, milli marşımız olan İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya defalarca dinlettirdiği haklı sportif başarıları nedeniyle FILA tarafından kendisine verilen ‘Asrın Güreşçisi’ unvanı da son derece yakışıksız bir biçimde ‘Asrın Maaş Alanı’ şeklinde ifade edilmiştir.

‘Dört maaş almıyor’

Öncelikle belirtmek gerekir ki müvekkil, haberde aktarıldığı gibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı ve Sporcu Şeref Aylığı olmak üzere dört ayrı maaş almamaktadır. Müvekkilime Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevinden dolayı ve üstün sportif başarıları nedeniyle Sporcu Şeref Aylığı olmak üzere maaş ödemesi yapılmaktadır. Müvekkilimin aldığı bu maaşlar ve miktarları mevzuatça düzenlenmiş olup herhangi bir kimsenin hak kaybına uğramasına neden olunması söz konusu değildir.

‘İtibarsızlaştırma gayesi’

Bir haberciden beklenen basit bir araştırma ile gerçek durum öğrenilebilecekken, fotoğraflarına da yer verilerek, müvekkile ‘Asrın Maaş Alanı’ yakıştırmasının yapılması ve haksız maaş alıp kul hakkı yediği yönündeki ifadelerin sistematik bir şekilde, farklı zaman dilimlerinde, basın-yayın araçları kullanılarak salt müvekkili itibarsızlaştırma gayesiyle haber konusu yapılması müvekkilimin sadece kişisel haklarının ihlali sonucunu doğurmamakta aynı zamanda suç da teşkil etmektedir.”