Peker sessizliğini bozdu: Anlattıklarımla en az 50 hükümet düşerdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun süren sessizliğinin ardından tweet attı.

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atan örgüt lideri, bir süredir tweet atmıyordu.

Covid-19’u ağır geçirdiğini belirten Peker, hükümetle anlaştığı yönündeki iddialara ise sert tepki gösterdi: “Kıymetli dostlarım benim anlattıklarımdan en az 50 tane hükümet düşerdi ancak bizim gazetecilerin çoğunun namusu aldığı maaş kadar. Büyük bir kısmı da gazetecilik yapıp bu olayları araştıracağına (hepsi de delilleri ile doğrulanmış olaylar) ağızlarından çıkan tek şey ‘anlaştı‘.”

Peker, Covid-19’un akciğerlerinde küçük bir bölgeyi etkisi altına aldığını söyledikten sonra ‘sessizliğini anlaşmaya bağlayanlara’ şu ifadelerle tepki gösterdi: “Ben eğer anlaşma yapmayı düşünseydim normal Türkiye’ye gelirdim, hiç ağzımı da açmazdım. En fazla yatacağım bir kaç aydı. Beni küçültmek istediler dedim. ‘Beni öldürmek belki mümkündür, küçültmek asla mümkün değildir’ diyerek savaşımı başlattım.”

İşte Peker’in o tweetleri;

2-Bulunduğum ülkede covid vakalarının çok az olduğu bilinmekte.Benim şansıma evdeki 3 görevli yardımcı bayan, 2 güvenlik görevlisi arkadaş, Türkiye’den beri yanımda olan bir yol arkadaşım,oğullarım Celalhan ve Boğaçhan,sevgili eşim,küçük kızım Mila ve ben corona virüse yakalandık — Sedat Peker (@sedat_peker) July 22, 2021

4-Bazı onursuz, namussuz, şerefsiz, kahpe kursağında büyümüş, kendini gazeteci zanneden yaratıklar yine benim anlaşma yaptığımı söylemişler. Kıymetli dostlarım namus sahibi olan gazetecileri bir kenara ayırıyorum, bu şerefsizler de en az namusları maaşları kadar olan şerefsiz… — Sedat Peker (@sedat_peker) July 22, 2021

6-…“Beni öldürmek belki mümkündür, küçültmek asla mümkün değildir.” diyerek savaşımı başlattım. Bu kahpeler, namussuzlar “Bu adam tanımadığı ülkelerde ailesi ile çocukları ile beraber ne yer ne içer, hangi baskıları yaşar, kendisi güvende midir?” diye düşünmez de “… — Sedat Peker (@sedat_peker) July 22, 2021

8-Ulan kahpeler, biz ailemizin, yanımızdaki arkadaşlarımızın, evlatlarımızın, kendimizin can derdine düşmüşüz. Bunlar hala daha oyun zannediyorlar. Şerefsiz köpekler, sözde gazeteciler (namuslu olanlar baş tacı), ben bu kadar anlattım da ne yaptınız? — Sedat Peker (@sedat_peker) July 22, 2021

10-Kıymetli dostlarım benim anlattıklarımdan en az 50 tane hükümet düşerdi ancak bizim gazetecilerin çoğunun namusu aldığı maaş kadar.Büyük bir kısmı da gazetecilik yapıp bu olayları araştıracağına (hepsi de delilleri ile doğrulanmış olaylar) ağızlarından çıkan tek şey “anlaştı”. — Sedat Peker (@sedat_peker) July 22, 2021

12-Hele bir tane namussuz gazeteci tartışma programında (bu gazeteci sözde muhalif bir gazeteci): “Zaten Sedat Peker gibi insanların lafına güvenilmez.” demiş. Bu tip yaratıkları bence anneleri tuvalette sıçarken yanlışlıkla doğurmuşlar; vicdandan, empatiden, duygudan… — Sedat Peker (@sedat_peker) July 22, 2021

14-Eğer ki ölçüyü kaçırdıysam, şu an çok ağrı yaşıyorum lütfen buna verin. Bizim kaşar sülüman tüm bu rezilliklerine rağmen yalandan gözyaşı döküyormuş. Şehitlerimiz için bunun döktüğü gözyaşlarının tek sebebi ileride tutuklanacak olması ve poliçe seslerini duyamayacak olmasıdır. — Sedat Peker (@sedat_peker) July 22, 2021