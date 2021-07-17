Anonymous’tan Peker’e yanıt: Yürü git faşist

Uluslararası hacker grubu Anonymous, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yanıt verdi: “Yürü git, faşist.”

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Örgüt lideri, bir süredir Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atıyor.

Anonymous’un sosyal medya hesabından daha önce şunlar kaydedilmişti: “Sedat Peker sadece kayıp silahlardan söz ediyorken, biz diyoruz ki Erdoğan’ın eğitim kamplarında yetiştirilen özel ordusunda sözü edilen silahlardan kat kat fazlası var. Ayrıca Sedat Peker’in bazı bilgileri sakladığını ve tek tarafa saldırdığını tekrarlamak gerekir.”

Bunun üzerine Peker, hacker grubuna cevap olarak: “Bilgi saklıyor muyum, evet saklıyorum. Bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil” demişti.

“Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış” diyen Anonymous, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Kendisine cevabını sonra vereceğiz. Şimdilik kendisine diyebileceğimiz tek şey: ‘Yürü git, faşist.’“