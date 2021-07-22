Araştırmaya göre kadın liderler Covid-19 ölümlerini önlemede daha başarılı

Brezilya’daki araştırmada, ülkede kadınlar tarafından yönetilen bölgelerde, erkeklerin yönettiği bölgelere göre Covid-19’a bağlı ölümlerin yüzde 43, hastane yatışlarının da yüzde 30 daha az olduğu görüldü.

Brezilya’da Covid-19 ölümleri. Fotoğraf: Reuters

Daha önce Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina salgına karşı aldıkları erken önlemler nedeniyle övülmüştü. Ancak bugüne kadar sağlık politikalarıyla cinsiyetler arasındaki kurulan ilişki daha çok söylem niteliğindeydi.

BBC Türkçe’nin haberine göre araştırmacılar, ülkede 5 bin 500 belediye arasından 2016 yerel seçimlerinde liderlik yarışının bir kadın ve bir erkek aday arasında başa baş gittiği 700 belediyeyi incelemeye aldı.

Kadın yöneticilerin bu başarısının, maske zorunluluğu ve büyük toplantı yasaklarının uygulanmasında benimsedikleri kararlılıkla bağlantılı olduğunu belirtildi.

Araştırmacılar, çalışmanın kadın yöneticilerin salgında daha başarılı olduğuna dair güvenilir sonuçlar ortaya çıkardığını ifade ederek, “Sonuçlarımız, yerel liderlerin ulusal düzeyde popülist liderler tarafından uygulanan kötü politikalara karşı koymada oynayabileceği rolü de gösteriyor” yorumunu yaptı.

’75 bin kişi hayatta kalabilirdi’

Brezilya’da belediyelerin yalnızca yüzde 13’ü kadınlar tarafından yönetiliyor. Araştırmada sunulan bir projeksiyonda, bu oranın yüzde 50’ye çıkması durumunda tüm ülkede Covid-19 sebebiyle gerçekleşen ölümlerin yüzde 15 azabileceği sonucuna ulaşıldı.

Başka bir deyişle de corona virüsünden ölen 540 bin Brezilyalıdan 75 bininin bugün hala hayatta olabileceği tahmin edildi.

Araştırmanın yazarlarından, Barcelona Üniversitesi’nden Alexsandros Cavgias, “Kamu politikalarını belirlemede kadın-erkek meselesinin ne kadar etkin olduğunu göstermek istedik” diye konuştu.