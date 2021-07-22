Çin’den DSÖ’nün ‘corona’nın kaynağı araştırmasına engel

Çin hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün corona virüsünün kaynağı hakkındaki araştırmasının ikinci aşamasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Wuhan Viroloji Enstitüsü (Fotoğraf: Reuters)

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’un laboratuvardan çıkma ihtimalini yok saymak için henüz erken olduğunu söyleyerek “Ben de laboratuvarda çalıştım, kazalar olabilir. Bunlar yaygın” demişti. Ayrıca Ghebreyesus, Çin’i daha fazla işbirliği yapmaya çağırmıştı.

Ancak DSÖ’nün en üst düzey yöneticisi, daha önce aksi yönde açıklamalar yapmış ve Çin’in çabalarını övmüştü. Diğer yandan Çin’de incelemelerde bulunan DSÖ ekibinden Peter Daszak, ”Virüsün bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt yok. Çin’deki yarasa mağaralarının incelenmesi gerekiyor. İlk vakalar bilinenden aylar, hatta yıllar önce yaşanmış olabilir” demişti.

Çin: DSÖ’nün araştırması bilime aykırı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, DSÖ’nün araştırmanın ikinci kısmında ‘laboratuvar sızıntısı’nı araştırma hedefi olarak koymasından dolayı ‘şaşırdığını’ söyledi.

Zeng, ”DSÖ’nün araştırmasının ikinci aşaması bazı yönlerden bilime aykırı ve sağduyuya sahip değil. Böyle bir planı kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Ayrıca Zeng, ABD Dışişleri’nin ‘kayıtlı ilk vakalardan önce Wuhan Viroloji Enstitüsü’ndeki birkaç işçinin virüse yakalandığı’ iddialarını da yalanladı.

Önceki ABD başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin’i suçlamış, geçen yıl sonunda yayınlanan bir istihbarat raporunda da Covid-19’un Wuhan’daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.