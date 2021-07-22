Geçirdiği kalp spazmından sonra yoğun bakıma alınan tiyatrocu Turgay Yıldız hayatını kaybetti.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı skeçlerle büyük beğeni toplayan Yıldız, geçen günlerde kalp spazmı geçirmiş ve anjiyo olmuştu. Oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda sağlık durumuna ilişkin şöyle denmişti: “Turgay Abi’nin durumu iyiye gidiyor, tıbbi durumu engel teşkil etmediği için Ankara’ya sevk edildi, ailesinin orada olması sebebiyle, tedavisi orada devam edecek.”
Turgay Yıldız’ın hayatını kaybettiği yine sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeler paylaşıldı: “Büyük mücadele verdi, ama başaramadı. Turgay abiyi kaybettik. Toprağın incitmesin. Işıklar içinde uyu güzel insan.”