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Yaramazlara biraz batar!

Haftalık Covid-19 tablosu: Vakalarda yükseliş, can kaybında düşüş

Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayılarının yer aldığı, 10-16 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan tabloyu yayınladı. Önceki haftaya göre toplam vaka sayısı ve toplam hasta sayısında artış yaşanırken, toplam vefat sayısında düşüş gözlendi.

Tabloya göre 10-16 Temmuz günlerinde 1 milyon 608 bin 670 test yapıldı. Vaka sayısı 43 bin 609, hasta sayısı ise 3 bin 748 olarak belirlendi. Bu tarihlerde 295 kişi corona virüsten dolayı hayatını kaybederken 36 bin 377 kişi ise sağlığına kavuştu.


Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 10-16 Temmuz tarihleri arasındaki Covid-19 Tablosu.

Bir öncesi hafta ise toplamda 1 milyon 562 bin 70 test yapılırken vaka sayısı 34 bin 933, hasta sayısı ise 3 bin 308 olarak kayda geçmişti. Geçen hafta corona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 326 olarak açıklanırken 33 bin 29 kişinin iyileştiği belirtilmişti.

Diğer veriler ise karşılaştırmalı olarak şöyle:

  • Hastalarda zatürre oranı 3-9 Temmuz’da yüzde 4,75 iken 10-16 Temmuz’da 4,7
  • Yatak doluluk oranı 3-9 Temmuz’da yüzde 50,4 iken 10-16 Temmuz’da 48,9
  • Erişkin yoğun bakım doluluk oranı 3-9 Temmuz’da yüzde 63 iken 10-16 Temmuz’da 62,1
  • Ventilatör doluluk oranı 3-9 Temmuz’da yüzde 27,7 iken 10-16 Temmuz’da 26,3
  • Ortalama ağır hasta sayısı 3-9 Temmuz’da yüzde 543 iken 10-16 Temmuz’da 552 oldu.

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