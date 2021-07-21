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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19 testlerinde pozitiflik oranı 10 günde iki kat arttı

Türkiye’de 10 Temmuz’da Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4’ü pozitif çıkarken bu oran, dün itibariyle yüzde 4,4’e yükseldi.

Temmuz ayında tedbirlerin büyük kısmının kaldırıldığı Türkiye’de uzmanlar, daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına işaret ederek ağustos ayında yeni bir pik uyarısı yapmaya devam ediyor. Özellikle de hareketliliğin arttığı bayram günleriyle ilgili vaka sayısında artış yaşanmasından endişe ediliyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının 8 bin 780 olduğuna dikkati çekerek “Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli” uyarısında bulundu.

Test pozitiflik oranı artıyor

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 10 Temmuz’da 224 bin 184 Covid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 5 bin 530’u pozitif çıktı. Bu veri, test yapılan 100 kişiden 2,46’sının Covid-19 testinin pozitif çıktığını gösterdi.

Covid-19 testlerinin pozitiflik oranı 11 Temmuz’da yüzde 2,36, 12 Temmuz’da yüzde 2,37, 13 Temmuz’da yüzde 2,68, 14 Temmuz’da yüzde 2,89 olarak değişti. Bu sayı, dört gün içinde yaklaşık üçte bir artarak 15 Temmuz’da 3.,4’e yükseldi.

Testlerin pozitiflik oranı 16 Temmuz’da yüzde 3,01, 17 Temmuz’da yüzde 3,27, 18 Temmuz’da yüzde 3,28, 19 Temmuz’da ise yüzde 3,38 olarak kaydedildi.

Dün ise 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı. Bu sayı, son 10 günün en düşük test sayısı olmasına karşın 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz’a göre yaklaşık üçte bir oranında artarak 4,42’ye yükseldi.

Veriler, pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık iki kat arttığını gösterdi.

Günlük corona virüs tablosuna göre, 10-11 Temmuz’da 37, 12 Temmuz’da 49, 13 Temmuz’da 46, 14 Temmuz’da 43, 15 Temmuz’da 48, 16 Temmuz’da 35, 17 Temmuz’da 38 kişi hayatını kaybetti.

Son 10 günün en yüksek ölüm sayısı 66 olarak 18 Temmuz’da kaydedildi. Bu tarihten sonra vefatlar 19 Temmuz’da 50, 20 Temmuz 46 oldu. Böylece, son 10 günde vefat sayısı yüzde 24 arttı.

Son 24 saat: 46 can kaybı, 8 bin 780 vaka

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