Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rize’yi yine sel vurdu: Dereler taştı, yamaçlarda kopmalar oluştu

Geçen hafta çarşamba meydana gelen ve altı kişinin ölümüne neden olan sel ve heyalanların yaralarını sarmaya çalışan Rize’yi yine sel vurdu. Kentte saatlerdir devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Ardeşen’e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı’dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. 


Fındıklı’da bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. DHA’nın haberine göre ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Çok sayıda cadde ve sokak göle döndü. Bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

Şiddetli yağış Artvin’in Arhavi ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Rize’deki sel: 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi

Rize’deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı altıya yükseldi

Rize’de sağanak yağış: Dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı

SON HABERLER

Rapor: Türkiye’de gençlerin yüzde 70’i ekonomik endişe içinde

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) son araştırması, Türkiye’de gençlerin yüzde 70’inin ekonomik endişe içinde olduğunu ortaya koydu. Araştırmada gençlerin en çok ekonomik sorun yaşadığı ülkeler ise şöyle sıralandı: Şili, Meksika, Slovenya ve Türkiye.

Pegasus casus yazılımına karşı hangi telefonlar güvenli? Nasıl korunuruz?

Guardian gazetesi ve ortaklaşa çalıştığı 16 medya organı, İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği ‘Pegasus’ isimli casus yazılım aracılığıyla küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığını ve en az 10 hükümetin bu şirketin müşterisi olduğunu ortaya çıkardı.

#BoğaziçiSeçimİstiyor ne öğretiyor?

Boğaziçi’nin rektör seçiminden çıkarabildiği kurucu projeyi, kurumsal muhalefet, erken genel seçimden devşiremiyor. Çünkü arada büyük bir fark var. Boğaziçi direnişi siyaset üretiyor, kurumsal muhalefet ise siyasetsizlik. Boğaziçi’nin siyaset üretiminin değerli olmasının bir nedeni de, kendi içindeki anti-politizm damarını dönüştürme tecrübesi kazanmış olması. Siyasete katılımın sade yurttaşlar için öcü görülerek tepedeki bir avuç ayrıcalıklıya bırakıldığı bir ülkenin demokratik yaşamı için hayati nitelikte bir beceri bu.