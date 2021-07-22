Rize’yi yine sel vurdu: Dereler taştı, yamaçlarda kopmalar oluştu

Geçen hafta çarşamba meydana gelen ve altı kişinin ölümüne neden olan sel ve heyalanların yaralarını sarmaya çalışan Rize’yi yine sel vurdu. Kentte saatlerdir devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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AA’nın haberine göre Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Ardeşen’e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı’dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

Fındıklı’da bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. DHA’nın haberine göre ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Çok sayıda cadde ve sokak göle döndü. Bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

Şiddetli yağış Artvin’in Arhavi ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.