Meteoroloji uzmanı: Kuraklık konusunda olağanüstü hal ilan edilmeli

Türkiye’de son yapılan kuraklık ölçümleri, ‘olağanüstü kurak‘ bölgelerin ciddi düzeyde arttığını göstermişti. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Türkiye’nin hızla çöl iklimine doğru gittiğini söyledi ve ekledi: “Kuraklık konusunda muhakkak olağanüstü hal ilan edilmeli.”

Haziran Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu haritalarında Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere ülkenin doğusu, güney Ege ve Aksaray ‘olağanüstü kurak‘ gösterildi. Mayısta yayımlanan haritalarla kıyaslandığında, ülke genelindeki ‘olağanüstü kurak‘ bölgelerin ciddi düzeyde artış var. Meteoroloji’nin temmuz ayının ilk haftasında yayımlanan sıcaklık ve yağış değerlendirmesine ilişkin raporlarda ise Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yağışların yüzde 98’e varan düşüşler gösteriliyor.

Kaynak: MGM

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden (İAÜ) Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’e göre Türkiye’de kuraklığa acilen çözüm bulunması şart.

Yaz aylarında Basra alçak basıncı ile kavurucu sıcakların yaşandığına, bunun da kuraklığın gelişimini hızlandırdığına işaret eden Özdemir şunları söyledi: “Türkiye maalesef kuraklığı yaşamaya başladı. Uzun yılları alacak ama çöl iklimine doğru gidiyoruz. Şimdiden su sıkıntısı çekmeye başladık. İstanbul’daki barajların doluluğu yüzde 70 ama gittikçe azalacaktır. O nedenle kuraklık konusunda muhakkak Türkiye’de olağanüstü hal ilan edilmesi gerekir.“

‘Marmara denizi kadar sulak alan gitti’

Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını ve suların yüzde 70’ini tarımda kullandığını kaydeden Özdemir şöyle devam etti: “Türkiye son 50 yılda Marmara Denizi kadar sulak alanı kaybetti. Yer altı suları tükenmeye başladı. Artık yazı tamamen kurak geçiriyoruz.. Tarımda suyu etkin kullanmıyoruz. Akıllı sulama sistemlerinin yapılması lazım. Mesele bu yıl İç Anadolu Bölgesi’nde buğday üretimi yok denecek kadar az. Bu da ülkeye zarar veriyor. Afet bölgesi ilan edilince kuraklığa çözümde fayda getirecektir. Okullarda bile çocuklara suyun doğru kullanımına yönelik eğitimler verilmeli. Büyükşehirlerde yağmur suyunu biriktirecek depolara ihtiyacımız var. Atık suları bile geri dönüştürebiliriz.“

‘Daha çok su kesintisi yaşayacağız’

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici de Türkiye için artık sirenlerin çalmaya başladığını belirtmişti. Kesici, yaptığı açıklamada, “Birçok bilim insanı değerlendirmesinde, son yüzyıl içerisinde, özellikle geçen yıldan itibaren hava sıcaklıklarının giderek artması, yağışların çok kararsızlığının, bugüne kadar görülmediği belirtiyor. Bu artık acil durum ve mutlak suretle önlemler alınması gerekiyor. Doğal dengesi bozulan su kaynakları sosyal, ekonomik birçok soruna neden olacak. Önümüzdeki süreçte su kesintisi olaylarını çok daha sık yaşayacağız” değerlendirmesinde bulunmuştu.