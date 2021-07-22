Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 52 can kaybı, 9 bin 586 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 586 vaka, 52 can kaybı kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre bugün 5 bin 93 kişi iyileşirken, 214 bin 196 test yapıldı.


Koca, son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını belirterek “Aşıyla güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz” diye yazdı.

Son haftalarda vaka sayıları giderek artıyor. Temmuz ayının başından beri 4 bin 500-6 bin 500 bandında seyreden vaka sayıları, geçen hafta 7 binin üstüne çıkmıştı. Son iki gündür de 8 binin üzerindeydi.

Bakan, iki haftada vaka sayılarının ikiye katlandığını ifade ederek “Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı” ifadesini kullandı.

Haftalık vaka sayıları: Dört kentte dikkat çeken artış

Haftalık Covid-19 tablosu: Vakalarda yükseliş, can kaybında düşüş

SON HABERLER

#BoğaziçiSeçimİstiyor ne öğretiyor?

Boğaziçi’nin rektör seçiminden çıkarabildiği kurucu projeyi, kurumsal muhalefet, erken genel seçimden devşiremiyor. Çünkü arada büyük bir fark var. Boğaziçi direnişi siyaset üretiyor, kurumsal muhalefet ise siyasetsizlik. Boğaziçi’nin siyaset üretiminin değerli olmasının bir nedeni de, kendi içindeki anti-politizm damarını dönüştürme tecrübesi kazanmış olması. Siyasete katılımın sade yurttaşlar için öcü görülerek tepedeki bir avuç ayrıcalıklıya bırakıldığı bir ülkenin demokratik yaşamı için hayati nitelikte bir beceri bu.

Sevmeyi öğrenmek…

“Sevmek ve sevgimizi yaşamak en doğal hakkımızdır, yeter ki sevdiğimizin en doğal ve evrensel haklarına saygı gösterelim. Çünkü çok sevmemiz, bize öteki üstünde tahakküm kurma ya da özgürlüğüne müdahale etme hakkı vermez. Keza, kendi duygularımızın ya da yaşantımızın sorumluluğunu da öteki kişiye yükleme hakkımız yoktur.”

Elon Musk, Bitcoin’de yine çark etti

Attığı tweetlerle kripto para piyasasında önemli fiyat hareketlenmelerine neden olan milyarder iş insanı Elon Musk yine karar değiştirdi. Musk, Tesla’nın yeniden Bitcoin ile ödeme kabul edebileceğini ve kendisinin de kişisel olarak kripto para yatırımları bulunduğunu duyurdu.