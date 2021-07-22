Son 24 saat: 52 can kaybı, 9 bin 586 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 586 vaka, 52 can kaybı kayda geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre bugün 5 bin 93 kişi iyileşirken, 214 bin 196 test yapıldı.
Koca, son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını belirterek “Aşıyla güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz” diye yazdı.
Son haftalarda vaka sayıları giderek artıyor. Temmuz ayının başından beri 4 bin 500-6 bin 500 bandında seyreden vaka sayıları, geçen hafta 7 binin üstüne çıkmıştı. Son iki gündür de 8 binin üzerindeydi.
Bakan, iki haftada vaka sayılarının ikiye katlandığını ifade ederek “Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı” ifadesini kullandı.