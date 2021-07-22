Haftalık vaka sayıları: Dört kentte dikkat çeken artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz tarihlerinde kentlerdeki vaka yoğunluğu haritasını açıkladı.

Haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 75,12, Ankara’da 57,95, İzmir’de 24,46 oldu.

Twitter’dan paylaşımda bulunan Koca, “Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız” diye yazdı.

Bakan, daha sonra bir haftada vaka sayısı en çok artan kentlerin isimlerini de açıkladı. Buna göre en çok artış Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale’de görüldü.

Koca, bu paylaşımında da aşının önemini vurguladı: “Aşıyla toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın.”

Tablo incelendiğinde, Siirt, Giresun, Bingöl ve Iğdır’da vaka sayılarının en az iki kat arttığı görüldü.