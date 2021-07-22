Erdoğan’ın telefonu sonrası İsrail’den Yunanistan’a güvence

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog, Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile görüşmesinde, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinde normalleşmenin Yunanistan’ın zararına olmayacağı konusunda güvence verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hertzog ile 40 dakika telefonda görüşmüş, yeni İsrail cumhurbaşkanını tebrik eden Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin önemine değinmişti.

Görüşme Erdoğan ile İsrailli yetkililer arasında 2017 yılından sonraki ilk telefon konuşması olmuştu.

AKP’nin dış politika hamleleri sonucu Türkiye komşularıyla ve bölgedeki ülkelerle ilişki kuramaz hale gelirken İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti arasında Doğu Akdeniz konusunda birçok anlaşma sağlanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesinin ardından Türkiye’nin İsrail’e normalleşmek için fırsat kolladığı ileri sürülüyordu.

Axios’un haberine göre İsrailli yetkililer, Hertzog ile Sakelaropulu arasındaki görüşmede Erdoğan ile telefon görüşmesinin de konuşulduğunu bildirdi. Herztzog, Yunan mevkidaşına İsrail’in politikasında bir değişiklik olmadığını söyledi.

İsrail Dışişleri de Erdoğan ile görüşmenin ilişkilerde büyük bir değişim yaratmayacağını belirtti.

Diğer yandan İsrail, Erdoğan’ın Kıbrıs ziyareti sırasındaki sözleri nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek verdiğini duyurdu.

İsrail-Türkiye ilişkileri

Mavi Marmara baskını sonrası iki ülke arasında varılan mutabakatla 2016 tarihinde normalleşen ilişkiler, 2018 yılında tekrar Filistinlilerin ‘Büyük Geri Dönüş’ eylemleri sırasında yeniden bozulmuştu.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında mayıs ayında Gazze’de yaşanan 11 günlük çatışmalar sırasında ise Erdoğan daha önce birçok kez yaptığı gibi İsrail’i ‘terör devleti’ olmakla suçlamış ve kendisinin taraflar arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığı ‘Filistin diplomasisi’ sonuçsuz kalmıştı.