Karaburun depremini değerlendiren Prof Ercan: 6,9’luk sarsıntı üretmeye gebe

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Karaburun’da meydana gelen depremle ilgili olarak, “Bu bölge, yeniden toparlanarak 6,8- 6,9 büyüklüğünde bir deprem üretmeye gebe” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi’nde bugün saat 04:20’de Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından sabah saatlerine kadar 47 sarsıntı daha oldu. Bölgede son bir ayda 284, son 1 haftada 122, küçük ölçekli depremin meydana geldiğine dikkat çekildi.

📌 Ege Denizi Karaburun-Midilli Açıkları Depremleri Hakkında;



Yapılan deprem gözlemleri sonucunda Midilli fayı üzerinde en büyüğü 4,2 olan, son 1 ayda 284 adet,son 1 haftada 122 adet,son 1 saatte 47 adet deprem meydana gelmiştir.



Bölgedeki deprem aktivitesi 7/24 gözlenmektedir pic.twitter.com/mX7V1dmEtK — AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2021

Karaburun’da 4-5 büyüklüğündeki depremlerin önceki depremlerin artçıları olarak devam ettiğini dile getiren Ercan, DHA’ya şunları söyledi: “Karaburun-Midilli arası çok uzun süredir deprem beklediğimiz yerlerden biriydi. Üç-dört yıl önce bu bölgede bir deprem oldu ancak bu depremin büyüklüğü beklediğimiz kadar olmadı. Karaburun’un üretmesi gereken deprem, yaklaşık 7- 7.2 büyüklüğünde bir deprem ancak 7’den daha küçük bir deprem üretti. Gerginliğini boşaltamadı. 6,7- 6,8’lik depremler bu bölgedeki gerginliği boşaltmak için yeterli değildir.

‘Önceki depremlerin artçıları olarak sürecek’

İzmir’de özellikle Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli, Mavişehir, Alaybey, Menemen, Bayraklı ve Bornova’da bulunan yapılarla ilgili uyarılarda bulunan Ercan şöyle devam etti: ”Bu bölge, yeniden toparlanarak 6,8- 6,9 büyüklüğünde bir depremi üretmeye gebedir. Ne zaman olacağı konusunda herhangi bir bilgi söz konusu değil. Şu anda olan depremler 4’ten küçük ya da 4-5 büyüklüğü arasında olan depremcik düzeyinde depremler. Bu depremler önceki depremlerin artçıları olarak sürecektir. Artçılar iki yıl, bazen beş yıl sürebilir. Çok ileride, ne zaman olacağını bilmediğimiz bir zamanda bu bölge yeniden bir deprem üretecektir.”