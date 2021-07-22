Obama, Kardashian, Musk’ın hesapları hacklenmişti: Britanyalı genç tutuklandı

İspanya’da, 22 yaşındaki Britanya vatandaşı, aralarında eski ABD başkanı Barack Obama, Tesla’nın kurucusu Elon Musk, ABD’li rapçi Kanye West, reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın bulunduğu 130’dan fazla ‘üst düzey ismin’ Twitter hesabını hacklediği gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: BBC

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) San Francisco kentindeki biriminin soruşturmayı yürüttüğü, siber suçlarla ilgili daireden destek aldığı açıklandı.

Joseph O’Connor adlı Britanyalı hakkındaki suçlama Twiiter’la sınırlı değil. TikTok ve Snapchat hesaplarını da hacklediği belirtildi.

Hacklenen hesaplardan, geçen yıl temmuz ayında, ‘takipçilerine’ bir Bitcoin aldatmacasına dahil olmalarını teşvik eden tweetler atılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce üç kişi -19 yaşındaki Bognor Regis, 22 yaşındaki bir Floridalı ve 18 yaşından küçük bir isim- hakkında dava açılmıştı. Hackerlerın, tanınan isimlerin hesaplarını ele geçirip belirli bir Bitcoin cüzdanına kripto para aktardıkları takdirde paralarını ikiye katlayacaklarına dair tweetler attıkları açıklanmıştı.

Twitter, müdahale ederek bu hesaplardan tweet atılmasını belirli bir süre için durdurmuştu ve hesaplara ulaşmak için Twitter çalışanlarının da hedef alındığını açıklamıştı.