Akşam Postası / 22 Şubat 2023

‘Siyaset yapmayın’ diyen AKP slogan bile hazırlamış

Seçimlerin ertelenmesi fikrinden vazgeçildiğini bildiren Reuters, AKP’nin yeni sloganını da aktardı: ‘Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz.’

Eski bakan Yaşar Okuyan CHP’den atıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dosya verdiğini öne süren eski bakan Yaşar Okuyan CHP’den atıldı.

Kılıçdaroğlu: Yerel yönetimler olmasa tablo çok daha vahim olabilirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerin depremler sonrasındaki faaliyetleri kastederek“Yerel yönetimler olmasaydı tablo çok daha vahim bir süreci bize yaşatabilirdi” dedi.

İstanbul’da hızlı tarama için kiracılar da başvurabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, binaların incelenmesiyle ilgili hızlı taramaya kiracıların da başvurabileceğini açıkladı. 2000 yılı sonrası inşa edilen binalar da incelenebilecek.

RTÜK yine ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV ve Tele 1’e program durdurma ve para cezası, FOX’a da para cezası verdi.

‘Müteahhit avı’: Tutuklu sayısı 181’e çıktı, henüz tek bir yetkili hakkında işlem yok

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

A Haber bildiriyor: Bakın bakın depremzede çocuklar ne kadar mutlu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzede çocuklar için kurulan çadırı haberleştiren A Haber ekibi, çocukların burada ‘çok mutlu olduğunu’ anlattı.

AK Gençlik Ocakları, İçişleri’ne mi bağlı?

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bir araçta görülen ‘T.C. İçişleri Bakanlığı Ak Gençlik Ocakları Mersin İl Başkanlığı’ yazılı kartı Meclis gündemine taşıdı.

17’nci günde Kahramanmaraşlı depremzede: Çadır bulamıyoruz

Kahramanmaraş depremlerinin 17’inci gününde başta çadır olmak üzere depremzedelerin ihtiyaçları hala giderilebilmiş değil.

Hulusi Akar: Depremlerde 100 silah ve mesai arkadaşımızı kaybettik

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Tavanlara son: Çimento hisseleri çakıldı, yabancılar da iki şirket dışında çıktı

6 Şubat’taki çifte peprem sonrasında neredeyse her işlem gününde tavan fiyatları gören çimento ve beton hisseleri bugün çakıldı. Yabancı yatırımcı da Nuh Çimento ve Oyak Çimento dışında bu hisselerden çıktı.