Tavanlara son: Çimento hisseleri çakıldı, yabancılar da iki şirket dışında çıktı

6 Şubat’taki çifte peprem sonrasında neredeyse her işlem gününde tavan fiyatları gören çimento ve beton hisseleri bugün çakıldı. Yabancı yatırımcı da Nuh Çimento ve Oyak Çimento dışında bu hisselerden çıktı.

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Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa ilk iki gün düşüşlere rağmen açık bırakılmış ve bölgedeki 400 bine yakın yatırımcı mağdur edilmişti.

Açık kalan bu ilk iki günde borsada çimento, inşaat hisseleri tavan yaptı. Hisselerdeki artış düne kadar sürdü. Ancak bugün çimento ve beton hisseleri sert satışlarla çakıldı.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre bu hisselerde yabancı yatırımcının tavrı ise biraz daha farklı oldu. ICBC Yatırım’ın araştırma notunda çimento hisselerinde yabancı payının bir haftada Nuh Çimento ve Oyak Çimento hariç gerilediği bildirildi. En fazla satışsa Boğaziçi Beton hisselerinde oldu. Bir hafta önce Boğaziçi Beton hisselerinde yabancı payı yüzde 3,55 iken 21 Şubat itibariyle bu yüzde 1,41’e indi.

Yabancı yatırımcılar Boğaziçi Beton’dan sonra Afyon Çimento hisselerindeki paylarını da azalttı. Bir hafta önce Afyon Çimento’da payları yüzde 4,88 olan yabancı yatırımcıların 21 Şubat’taki payı yüzde 3,16’ya indi.

Yine Bursa Çimento’da da yabancı yüzde 8,32 olan payını 21 Şubat itibariyle yüzde 6,77’ye çekti.

Diğer yandan Oyak Çimento’da yüzde 10,15 olan payını yüzde 10,41’e çıkaran yabancı yatırımcı, Nuh Çimento’da ise yüzde 22,2 olan payını da yüzde 22,5’e yükseltti.