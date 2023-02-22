‘Siyaset yapmayın’ diyen AKP slogan bile hazırlamış

Seçimlerin ertelenmesi fikrinden vazgeçildiğini bildiren Reuters, AKP’nin yeni sloganını da aktardı: ‘Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz.’

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AKP’li yetkililer, Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmakta gözlenen yetersizlik ve karmaşayı dile getirenleri “Böyle bir günde bile siyaset yapıyorlar” diyerek hedef almıştı.

Ancak Reuters’a göre AKP, deprem ve seçim gündemiyle ilgili siyaset planını ve sloganını şimdiden hazırlamış.

Reuters’a konuşan bir yetkili, depremzedeler için yapılacak konutların temelinin martta atılacağını belirterek planı şöyle anlattı: “Kayıplar çok ağır ancak o tarihe kadar en azından fiziki olarak bile olsa bir miktar depremin izlerinin silinip insanların oturabileceklerini görecekleri inşaatlar yükselmeye başlayacak. Daha önce ‘Yeter söz milletindir’ olarak belirlenen sloganın yerini ‘Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz’ sloganı alacak”.