Depremzede çocuk kayıp: Altı yaşındaki Neval’den 17 gündür haber yok

BİLAL ÇELİK

Altı yaşındaki Neval Akgöl, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde Hatay’ın Antakya ilçesindeki evinden yaralı olarak kurtarılıp ambulansa bindirildi; ancak kendisinden bir daha haber alınmadı. Neval, 6 Şubat’tan beri kayıp çocuklardan sadece biri…

Neval Akgül, 17 gündür kayıp. (Twitter)

Ailesi, Neval’in hastaneye götürüldüğünden de şüpheli. Diken’e bilgi veren aile yakını, çocuğu ildeki hastanelerde bulamadıklarını belirtti. Aktarıldığına göre anne, çocuğunun kafasından yara aldığını ve sağ gözünün kapandığını gördü. Kızının ambulansa bindirildiğini anlatan anne, ne tarafa götürüldüğünü bilmiyor.

Bunun üzerine aile, çevre illerdeki kurumlara başvurdu ancak yine sonuç alamadı.

Neval’in Ankara’ya götürüldüğüne yönelik bilgi edinen aile, kentteki hastaneleri araştırdı. Ankara’daki hastanelerden de sonuç çıkmayınca aile, polise başvurdu. Ankara polisi de Neval’in izini bulamadı..

Bakanlara ‘kayıp çocuk’ soruları

Diğer kentlerde de kayıp çocuklar hakkındaki ihbarlar artınca CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle soru önergeleri verdi. Bülbül, depremden sonra kaç çocuk hakkında kayıp ihbarı verildiğini, kaçının bulunduğunu ve kaçının hâlâ kayıp olduğunu sordu.

Bülbül, şunları kaydetti:

“Bazı çocukların hastanelere giriş kayıtları var ama hastanede yok. Bazı çocukların bilincinin kapalı şekilde hastanelere getirildiği bilgisi var ancak hastaneye giriş kaydı yok. Bazı çocuklar İstanbul’da evlerde bulunurken, oraya neden, nasıl ve kimler tarafından götürüldüğü meçhul. Organ mafyası, tarikat evleri gibi iddialar ortalıkta. İnsanlar sosyal medya aracılığı ile çocuklarını bulmaya çalışıyor. Bu durum çocuk koruma sisteminin çöktüğünü ya da belki de hiç işletilmediğini gösterir. Sistemde büyük bir zafiyet, çürümüşlük var. İlgili Bakanlıklar kaç çocuğun kayıp olduğuna dair resmi bir açıklama yapmaktan neden kaçınıyor? Bu ciddi bir sorun. Hep birlikte çocukların nerede olduğunu sormak zorundayız.”

Altı yaşındaki Neval Akgöl’ün kaybolması Twitter’dan da duyurulmuş; bulunması için fotoğrafları paylaşılarak çağrılar yapılmıştı. Bu çağrılardan birini de CHP Ankara Milletvekili Levent Gök yapmıştı.