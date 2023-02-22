AK Gençlik Ocakları, İçişleri’ne mi bağlı?

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bir araçta görülen ‘T.C. İçişleri Bakanlığı Ak Gençlik Ocakları Mersin İl Başkanlığı’ yazılı kartı Meclis gündemine taşıdı.
Gökçel, dün sosyal medyada dolaşıma giren kart için harekete geçti.
Gökçel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi:
“Bakanlığınız tarafından derneklere araç kartı tahsis edilmekte midir?
Derneklerin araç kartı kullanma yetkisi var mıdır?
İçişleri Bakanlığı ibaresini yasadışı şekilde kullanan araç sahibi hakkında işlem yapılmış mıdır, yapılması düşünülmekte midir?
Araç kartı kullanım mevzuatına göre kimlerin araç kartı kullanma yetkisi vardır?
Anılan kart sahibi aracın ‘geçiş üstünlüğüne sahip araç’ hüviyeti de var mıdır?
Anılan kart sahibi aracın kullanıcısı kimdir?
Araç kimin üzerine kayıtlıdır?”