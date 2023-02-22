Kılıçdaroğlu: Yerel yönetimler olmasa tablo çok daha vahim olabilirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerin depremler sonrasındaki faaliyetleri kastederek“Yerel yönetimler olmasaydı tablo çok daha vahim bir süreci bize yaşatabilirdi” dedi.

Görsel: ANKA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 14 milyon yurttaşın etkilendiği depremde en az 42 bin 310 yurttaş yaşamını yitirdi. Depremde en ağır hasar alan şehirlerin başında Hatay geliyor.

ANKA’nın haberine göre bugün CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte Hatay’ın Defne ilçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Hataylı çocuklara ve gençlere de seslenmek isterim; Hatay, sizin annelerinizin, babalarınızın, dedelerinizin yaşadığı kadim bir kent. Bu kentten vazgeçmeyin. Bu kente gelin. Kent, olağanüstü güzellikleri bağrında barındıran bir kent. Biz de elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz, Hatay’ın ayağa kaldırılması için. Elbette ki sadece Hatay değil, biz Kahramanmaraş’ın da Adıyaman’ın da deprem yaşayan hemen hemen bütün kentlerin de sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyoruz.

Belediye başkanlarımız, en küçüğünden en büyüğüne kadar fedakarca çalışıyorlar. Zaman zaman engellemeler olmasına rağmen engellemeleri aşıp halka hizmet etmeyi sürdürüyorlar. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim; iyi ki bu ülkede yerel yönetimler var. Yerel yönetimler olmasaydı tablo çok daha vahim bir süreci bize yaşatabilirdi. Yerel yönetimler imkanlarıyla, deneyimli personeliyle, araçlarıyla deprem bölgesine süratle intikal ettiler ve pek çok yarayı sarmaya çalıştılar. O nedenle hiçbir ayrım yapmaksızın, sadece CHP’li belediyeler için söylemiyorum, bütün belediye başkanlarına verdikleri hizmetler dolayısıyla gerçekten yürekten teşekkür ederim.”