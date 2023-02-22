İstanbul’da hızlı tarama için kiracılar da başvurabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, binaların incelenmesiyle ilgili hızlı taramaya kiracıların da başvurabileceğini açıkladı. 2000 yılı sonrası inşa edilen binalar da incelenebilecek.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası uzmanların yıllardır dikkat çektiği olası İstanbul depremi yeniden gündemde.

6 Şubat’tan bu yana İBB’ye binaların güvenliğiyle ilgili binlerce başvuru geldi. Hatta İBB’nin sayfası üç gün boyunca kilitlendi. Belediyenin hızlı tarama yöntemiyle 2000 öncesi yapılan binalar inceleniyor ve başvuruyu da yalnızca ev sahipleri yapabiliyordu.

İmamoğlu, hızlı tarama yöntemiyle bina incelemeye kiracıların da başvuru yapabileceğini açıkladı. 2000 sonrası yapılan binalar da incelemeye tabi tutulacak.

İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz.https://t.co/Lvafwuk22q pic.twitter.com/SjxLzw38BY — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 22, 2023

‘Hayat meselesi’

İmamoğlu, 18 Şubat’ta da “Riskli yapıları taramamıza izin verin” deyip şunları söylemişti: “Bu hayat meselesi, başka bir şey değil. İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar, 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız.”