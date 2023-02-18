İmamoğlu, İstanbullulara seslendi: Riskli yapıları taramamıza izin verin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara “Riskli yapıları taramamıza izin verin” çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Riskli yapıları taramamıza izin verin” dedi. İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu hayat meselesi başka bir şey değil. İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar, 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız.”

Bu hayat meselesi başka bir şey değil.



İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar, 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız. pic.twitter.com/uI3To3gMeO — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 18, 2023

İmamoğlu ayrıca, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe’nin konuştuğu bir video da paylaştı. Gökçe, şunları söylüyor:

* İBB 2019’dan bu yana hızlı bina taraması adı altında İTÜ akademisyenleriyle birlikte yürüttüğü bir bilimsel analiz çalışması yapıyor. Yaklaşık 3,5 yıldır uyguladığımız bu yöntem bundan bir önceki adım olduğu için binayı direkt riskli yapı olarak kodlamadığından vatandaşlarımız açısından bir fikir, öğüt veren ve bundan sonraki aşamayı hem belediyelere hem vatandaşlara yol gösteren bir harita olacak bir içerik taşıyor.

* Bu analize göre 318 binamız durduğu yerde çökebilir durumda. ‘E’ sınıfı bile değil. 1525 tane binamız ‘D’ ve ‘E’ sınıfı olarak yüksek risk içeren binalar olarak kodlanmış vaziyette. Bunun üzerinden bir eylem planı koymaya karar verdik.

* 3,5 yılda 107 binaya gitmiş durumdayız. Ne yazık ki bunların 29 bin 700’üne girebilmiş vaziyetteyiz. Binaların yüzde 70’nden fazlası depreme mukavemet yönünde hızlı taramaya müsaade etmedi.