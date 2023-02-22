İYİ Partili Ümit Özlale, Okuyan’la görüşen Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakan Yaşar Okuyan’la görüşünce İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’nin hedefi oldu.

Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu’nu bu fotoğraf üzerinden hedef aldı. (Twitter)

Okuyan, İy Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında Kılıçdaroğlu’na bir yıl önce bir dosya halinde bazı bilgiler verdiğini, Akşener’in ‘bu bilgiler sebebiyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını’ öne sürmüş, ancak bu iddia reddedilmişti.

Okuyan, dünkü CHP grup toplantısından sonra Kılıçdaroğlu’nun makam odasına gelip görüşmek istedi. Kılıçdaroğlu da burada birkaç dakikalığına Okuyan’la görüştü. Bunun ardından Okuyan, daha önceki görüşmelerde çektiği fotoğrafları servis ederek Kılıçdaroğlu’yla görüştüğünü yazdı.

İYİ Partililerden eleştiri

Görüşme sonrası İYİ Partili Özlale, Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak şu sözleri sarf etti: “Biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için, hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için. Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!”

Görüşmeyle ilgili İYİ Parti’den başka mesajlar da geldi.

Bu Yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum. https://t.co/QJiRd5dqoX — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) February 22, 2023