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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, köklü değişim istedi: İğneyi kendimize de batırmamız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremle ilgili AKP’ye karşı aldığı tavrın arkasında olduğunu belirterek ”Milleti için var olmayan bir yapıyı asla yüceltmeyeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu, siyaset düzeninin köklü bir şekilde değişmesi gerektiğini belirtti ve ”Değişime bu vahşi, neo-liberal tek adam rejiminden başlayacağız” dedi.


Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye giden ilk liderlerden birisi Kılıçdaroğlu olmuştu.

Deprem sonrası Meclis’te ilk kez toplanan CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu, yaşanan acılar nedeniyle alkış olmamasını istedi.

Konuşmasını kendisinin yazdığını belirten Kılıçdaroğlu’ndan öne çıkanlar şöyle oldu:

*Her acıdan ders çıkarmak insanların temel görevlerinden birisidir. Her acıdan ders çıkarmalıyız. Aynı acıları yaşamamak, önlem almak aklın gereğidir.

*Yaşadığımız büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Milletimizin tekrar başı sağ olsun. Çok fazla kaybımız var. Bugün yapacağım konuşma için uzun uzun düşündüm. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. 

*Bizim bir iktidarı değiştirmekten daha derin meselelerimiz var. İktidarı değiştireceğiz orası kolay. Ama zihniyeti değiştirmemiz lazım. Devlete yaklaşımımızı değiştirmemiz gerek.

*Beşli çeteler devleti soyuyor. Şehirler rant üzerine inşa ediliyor. Dükkan kiralayan birkaç metre kazanmak için kolon kesiyor. Küçük büyük tüm fırsatçılara izin veriliyor. Rant peşinde koşanlar bizi yönetiyor.

*Nedir bu haram sevdası? Oturup düşünmemiz gerekmiyor mu?

*İğneyi biraz da kendimize batırmamız lazım. Siyasete giren anormal bir şekilde zenginleşiyor. Biz siyasiler de oy kaybederiz diye imar affına evet diyebişiyoruz.

*Zıvanadan çıktılar. Çıkarlar tabii çünkü onlar bambaşka bir evrende yaşıyorlar.

*Düzenin çalışma şeklini kökünden değiştirmemiz lazım. Devletin işleyişini, davranışlarımızı değiştirmemiz lazım. Değişime bu vahşi, neo-liberal tek adam rejiminden başlayacağız.

*Yarın torunlarımız sorarsa ‘bu kabusu biz bitirdik’ diyelim.

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