Kılıçdaroğlu’nun çıkışına CHP’de itiraz edenler olmuş

ALTAN SANCAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk açıklamalardan itibaren iktidara yüklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk günlerde partisinden itirazlarla karşılaştı.

Bazı partililer ve Kılıçdaroğlu’nun ekibinden isimler, “İlk günden sert çıkış yapmayalım” derken, Kılıçdaroğlu’nun bunu kabul etmediği belirtildi.

Fotoğraf: CHP

Çifte depremin ardından gittiği bölgeden video yayınlayan Kılıçdaroğlu, burada “İktidarla hizalanmayı reddediyorum” diyerek şunları söylemişti: ”Benim Erdoğan ve sarayıyla dayanışmama gerek yoktur. Milletimiz ve biz omuz omuza verip bu işin altından kalkacağız. Biz bu şehirleri yeniden ayağa kaldırırız. Milletime söz veriyorum.”

Bu sözlerin ardından da belediye başkanlarına talimat veren Kılıçdaroğlu “Gerekirse tutuklanın” diyerek eksiklerin giderilmesini istemişti.

HDP de benzer bir tutumla iktidara tepki gösterirken, İYİ Parti ilk günlerde sessiz kalmayı tercih etmişti.

‘Birkaç gün beklesek mi?’

Partisi içinden geniş bir grubun bu tutumunda Kılıçdaroğlu’nu desteklediği öğrenilirken, bazı isimler ve çalışma ekibinden farklı tavsiyeler gitti. Bazı isimler CHP liderine, “Tepkiniz sonuna kadar haklı. İktidarın bunu kullanacağını biliyoruz. Birkaç gün beklesek mi” dedi.

Kılıçdaroğlu’na bu öneride bulunan isimler, kurtarma çalışmaları sürerken bunların dile getirilmesinin siyasal iletişim açısından sorunlu olacağı görüşünü de iletti. Buna göre, ‘ortaklaşma duygusunu bozan isim’ olarak öne çıkarılacağını dile getirenler, eleştirilerin birkaç gün bekletilmesini önerdi. Kılıçdaroğlu’ysa bu önerilerin ‘iyi niyetli’ olduğunu ve endişeleri anladığını belirterek, tavrında ısrarcı olacağını iletti.

‘Haklıymışsınız’

CHP’li kurmay, Kılıçdaroğlu’nun cevabını Diken’e şöyle aktardı: “Genel başkan, ‘Bugünden bakınca geleceğimiz yer belli. Ayrıca bu yıkımın birinci derece sorumlusu ortada. Ben onlarla aynı kareye girmem, mücadelemi sürdürürüm. Siz gerekli koordinasyonu sağlayın’ cevabını verdi. Zaten daha sonra bu arkadaşlarımız da bu tutumun isabetli olduğunu görünce ‘Haklıymışsınız’ dediler.”

AKP’yi kızdırmıştı

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından konuşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları söylemişti: “74 yaşında bir siyasinin hatırasına bırakabileceği en kara, en kötü açıklamaydı. Açıklamayı izleyince onun adına biz utandık. Hangi ülkede 10 ilde 13 milyon vatandaşı etkileyen, 10’a yakın ülkede hissedilen büyüklükte bir deprem oldu? Çok büyük bir afet, enkazların altında vatandaşlarımız kurtarılmayı beklerken, gecenin bir yarısı adeta siyasi başarısızlıktan deliye dönmüş, vicdanı kör olmuş bir şekilde çıkmış normal bir zamandaymışız gibi siyasi açıklamalarda bulunuyor.”