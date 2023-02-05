Kılıçdaroğlu, ‘Akşener hakkında dosya’ iddiasını reddetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında ‘dosya sunulduğu’na dair iddiayı reddetti.

Fotoğraf: CHP

Kanal İzmir’e konuşan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Akşener hakkında Kılıçdaroğlu’na bir yıl önce bir dosya halinde bazı bilgiler verdiğini, Akşener’in ‘bu bilgiler sebebiyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını’ iddia etti. ‘Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel çıkaranın Akşener olduğunu‘ da söyleyen Okuyan, CHP içinden veya CHP’ye yakın çevreler tarafından yürütülen ‘Kılıçdaroğlu karşıtı kampanyaların arkasında da İYİ Parti ve Akşener’in bulunduğunu’ öne sürdü.

Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, bu iddiayı yalanladı: “Bu iddialar doğru değil. Okuyan bana Sayın Akşener’le ilgili bir dosya vermedi. Böyle bir şey yok. Zaten benim çalışma anlayışıma da uygun değil. Sayın Okuyan zaman zaman beni ziyaret ediyor. Eski bir bakan olarak görüşme talebine zamanım uygunsa yanıt veriyorum. Ancak ifade etiği gibi bana Akşener hakkında gizli bilgi ve ya da dosya vermiş değil. Kamuoyunun dikkatine sunarım.”

‘Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar’

CHP lideri, şöyle devam etti: “Milet ittifakının liderleri arasında sorun varmış gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Liderler arasındaki ilişkileri enfekte etmek için her şeyi yapıyorlar. Benimle Sayın Akşener arasında sorun olduğu havasını vermeye çalışıyorlar. Sayın Akşener’le benim aramda bir sorun yok. Liderlerle planladığımız gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Her kesimden bu yapılıyor. Ancak bunları ben ciddiye almıyorum, Sayın Akşener’in de alacağını sanmıyorum. Biz işimize bakıyoruz.”