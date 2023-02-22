Depremzedeler için: ‘Bir Kira Bir Yuva’ özel yayını başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk TV destekleriyle düzenlediği ‘Bir Kira Bir Yuva’ programı başladı.

Görsel: Halk TV

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler, binlerce kişi yaşamını yitirmesine ve on binlerce kişinin de evini kaybetmesine neden oldu. Dışarıda kalan yurttaşlar için ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası başlatıldı.

Depremzedelere kira desteğinde bulunmak isteyenler birkirabiryuva.org sitesinden, çadır ya da konteyner desteğinde bulunmak isteyenler ise umuthareketi.izmir.bel.tr sitesinden bağış yapıyor. Ayrıca 444 40 35 numarası da aranarak bağış yapılabiliyor.

Program açılışında “Ne ağlarsın” şarkısını Cem Adrian seslendirdi. Çok sayıda gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve dünyanın farklı ülkelerinden belediye başkanlarının destek verdiği kampanya ile bağışçılar ile ihtiyaç sahibi depremzedeler birbirleriyle doğrudan buluşuyor. Dayanışmaya katılanlar arasında depremde kızı Aydın Eylem Şafak’ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın da bulunuyor.

Programın sunumunu üstlenen İsmail Küçükkaya ve Seda Selek de programın açılışında kısa birer konuşma yaparak, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.

Siyasilerin mesajı

Kampanyaya ilişkin konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları kaydetti: “28 bin 466 ailemizin barınma ihtiyacı var. Burada 100’ün üzerinde arkadaşımız gönüllülerle beraber 40’ın üzerinde hatta bu yardımları, dayanışmaya girmek isteyen vatandaşı dinliyor olacak. Buradaki konuklarımız onları aktaracaklar. Özetle, bu akşam bu rakamı eksiltmeye, sıfıra indirmeye gayret edeceğiz.”

Canlı yayına telefonla bağlanan CHP lideri Kemal Kılçdaroğlu Bir kira Bir Yuva kampanyasına bir maaşını bağışladı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bölgede vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu evsiz kalmış durumda. Ben bizzat bunun tanığı oldum. Yıkılmayan evlere de endişe nedeniyle girilmiyor ki doğrusu da budur. Denetimler tamamlanıncaya kadar vatandaşlardan ricam hasarlı binalara lütfen girmesinler. Bölgede acil olarak çadır ve konteyner ihtiyacı var. Geçici olarak bölgeden ayrılan insanlarımız için de maddi destek ihtiyacı ortaya çıkıyor bu da ikinci bir gerçek. Ben de İzmir Büyük Şehir Belediyemizin bu anlamlı kampanyasını desteklemek amacıyla yine bir maaşımı daha bu kampanyaya bağışlamak istiyorum. Ne kadar kişiye el uzatabilirsek o kadar iyidir. İnanıyorum ki milletimiz bu günleri dayanışma içerisinde aşacaktır.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, eşiyle birlikte iki ailenin bir yıllık kirasını karşılayacaklarını duyurdu: “Ülkemiz adına geleceğe dair yapılması gereken bir şey var o da şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması meselesi. Her zaman duyarlı 11 büyükşehir belediyemiz var. Bunun değerli lokomotiflerinden birisi de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Soyer başkanımızdır. Bu özel geceye katılmak ve bugünlerde barınma ihtiyacını karşılamak adına milletçe seferber olup dayanışmayı üst seviyeye taşıyacak bu geceye biz ailecek katkı sunmaya karar verdik. Biraz önce eşim ile telefonda konuştuk şahsım ve eşim adına birer ailenin bir yıllık kira bedelini karşılamayı buradan taahhüt ediyoruz.”

Kampanyaya telefonla katılan Floransa Belediye Başkanı ve Eurocities Başkanı Dario Nardella, kampanyaya destek verdiklerini duyurdu.

Kampanyaya şimdiye kadar destek veren diğer isimler şöyle:

Usta sanatçı Metin Akpınar: 500 bin lira.

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