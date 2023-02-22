17’nci günde Kahramanmaraşlı depremzede: Çadır bulamıyoruz

Kahramanmaraş depremlerinin 17’inci gününde başta çadır olmak üzere depremzedelerin ihtiyaçları hala giderilebilmiş değil.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba köyündeki bin depremzede, ailesini Antalya’ya gönderdiğini söyleyerek, “Çadıra ihtiyacımız var. AFAD’a gidiyoruz, çadır bulamıyoruz. Kaymakamlığa gittik, hâlâ yok bir şey” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz’ diyerek çıkışmıştı.

İktidar bu eleştirileri ‘not ettiğini’ bildirse de bölgedeki sorunlar 17’nci günde de sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi bağlı Şekeroba köyündeki depremzedeler yeterli çadır bulamamamaktan şikayetçi.

ANKA’dan Tamer Arda Erşin’e konuşan depremzede Abdullah Polat, yaşadıkları durumu şöyle anlattı: “Çadıra ihtiyacımız var. AFAD’a gidiyoruz, çadır bulamıyoruz. Kaymakamlığa gittik, hâlâ yok bir şey. Bir de mallarım (hayvanlar) yemsiz. Burada yaşıyorum. ‘Çadır gelirse göndeririz’ dediler, yok bir şey. Üç-dört gündür burada yaşıyoruz. Başka yerde yaşıyorduk, bir çadırda 10-15 kişi yaşıyorduk. Ailemi Antalya’ya gönderdim.”

Depremde altı yakınını kaybeden bir yurttaşsa ”Kaynanamı yıkadık, kefenledik. Bacımı battaniyeyle gömdük. Şehit diye gömdük, su geçmedi ellerine” dedi. 25 yaşında hasta bir çocuğu olduğunu belirten depremzede, “Benim bir mağdurum var, 25 yaşında, çadırın içinde. Hasta içeride. Bir ibret yani” dedi.