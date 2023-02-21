Erdoğan: Bana bir yıl vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem sonrası birçok kez dile getirdiği sözünü, Osmaniye’de ‘daha kesin bir dille’ tekrarladı: “Bana bir yıl vereceksiniz.”

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Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle birlikte Osmaniye’de deprem bölgesine gitti.

Burada konuşan Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine cevap vererek ilk günden itibaren deprem bölgesinde olduklarını söyledi. Erdoğan, ”865 bin vatandaşımız çadırda, 23 bin 500’ü konteynerde” dedi.

Erdoğan, deprem sonrası birçok kez dile getirdiği ”Bana bir yıl verin” sözünü, Osmaniye’de de iki kez “Bana bir yıl vereceksiniz” diye tekrarladı.

Henüz hiçbir görevlinin istifa etmediği depremle ilgili Erdoğan, ”İhmali olandan hesap soracağız” dedi.