Erdoğan: Hatay’ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yeni inşa edilecek yerleşim yerlerini ‘zemin sıvılaşmasını önlemek için ovalardan dağlara doğru kaydırmak istediklerini’ söyledi.

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Hatay AFAD il koordinasyon merkezinde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

* Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı.

* Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi.

* Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden evlerinin hasar durumu raporuna ulaşabilir.

* Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834’ü buldu.

* 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderilmiştir.

* Halen 65 bininin daha kurulumu süren konteyner sayısını ilk etapta 100 bine, ihtiyaç halinde 200 bine kadar çıkartabileceğiz.

* Çadır kent ve koyteyner kentlerlerde barınan vatandaşlarımızı bir yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacağız. (Diken notu: Erdoğan deprem bölgelerinde inşaatın ‘bir an önce’ tamamlanmasını söylese de bilim insanları bunun yanlış bir politika olacağını söylüyor.)

* Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız.

* Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız.

* Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz.

* Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz.

* Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz.

* Martta Hatay’da 40 bin 426, Kahramanmaraş’ta 45 bin 67, Adıyaman’da 25 bin 882, Gaziantep’te 18 bin 544 konutun inşasına başlanacak. Malatya’da 44 bin 770, Osmaniye’de 9 bin 550, Diyarbakır’da 6 bin, Şanlıurfa’da 3 bin konutun inşasına başlayacağız. Elazığ’da 3 bin 750, Adana’da 2 bin 500, Kilis’te ise 250 konutun inşasına başlayacağız.

* Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini üç ay süreyle erteledik.

* Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları altı ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse bir ay erteleniyor.

* Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor.

* İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası’ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini altı ay süreyle erteledik.

* Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankası’na olan kredi ödemelerini üç ay erteledik.

* Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.

* (Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR’un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz.

* 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık.

* Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’den kullandıkları Hazine destekli kredilerini bir yıl tehir etme imkanı getirdik.

* Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz.

* Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz.

* Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz. Buraları sıfırdan yapacağız.

* ‘Hatay için hemen şimdi’ diyerek başlattığımız acil eylem planı çerçevesinde Hatay’ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz.

* Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz.

* Kentsel dönüşüm planlarımızı vatandaşım engellemesin. Bu konuda adımlar atıyorsak vatandaşlarımız bize yardımcı olsun.

* (Kentsel dönüşüm) Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz.

* Hatay’ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara iltifat etmeyin. Hatay’ın demografik yapısını değiştirmeye evelallah kimsenin gücü yetmez.