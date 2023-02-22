TİP’li Barış Atay, Hatay’dan iktidara seslendi: Burada hiçbir şey yaptığınız yok

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, bölgede kendi imkanlarıyla çadır kurdukları anları paylaşarak iktidara “Sizin burada yaptığınız hiçbir şey yok” diye seslendi.

Fotoğraf: TİP

Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz’ diyerek çıkışmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle deprem bölgesine giden Erdoğan, burada da benzer sözlerle yardımların yapıldığını savunup halka ‘sevgi dolu’ bir şekilde seslenmişti.

Atay, yardımları aksatmadığını iddia eden iktidara deprem bölgesinden videoyla seslendi: “Çadırı bulan da kendimiz, kurmaya çalışan da kendimiz, üzerimize çökmek üzere olan binaların yanında yer bulmaya çalışan da biziz. Sizin hiçbir şey yaptığınız yok burada.”

Hasarlı bir binada oturanlara kendi imkanlarıyla çadır bulduklarını belirten Atay, ”Bu insanlara yaşattığınız bu” dedi.