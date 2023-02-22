Hulusi Akar: Depremlerde 100 silah ve mesai arkadaşımızı kaybettik

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun hayatını kaybettiğini söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 14 milyon yurttaşın etkilendiği depremde en az 42 bin 310 yurttaş yaşamını yitirdi.

Hatay’ın Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığı’nda Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın sorularını yanıtlayan Akar, özetle şunları dedi: “Toplam 100 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendim. 66 arkadaşımız yaralı. Çoğu taburcu oldu. Bir üsteğmen ve bir astsubayımıza halen ulaşılamadı. DNA testleri dahil, akrabaları ile görüşmeler dahil iki silah arkadaşımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz. Acılarımız karıştı. Bir taraftan silah arkadaşlarımızın durumları ile ilgilenirken bize düşen görevler de var. Acılarını bırakıp ailesinden kayıp olanlar dahil arama kurtarma faaliyetlerinde vatandaşlara yardımcı olmak için katkıda bulundular.”