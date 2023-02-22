A Haber bildiriyor: Bakın bakın depremzede çocuklar ne kadar mutlu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzede çocuklar için kurulan çadırı haberleştiren A Haber ekibi, çocukların burada ‘çok mutlu olduğunu’ anlattı.

A Haber yine çadır güzelledi. (YouTube)

7,7 ve 7,6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra birçok depremzede çadırsız bırakıldı. 6,4 büyüklüğündeki Hatay depreminden sonra insanların çadır bulamadığı için soğuktan korunmak amacıyla hasarlı evlerine girmek zorunda kaldığı belirtilmişti. Birçok kişi hala kendisine çadır ulaştırılmadığını söylüyor.

A Haber’se ‘Mutlu Çocuklar’ adı verilen çadırda çocuklar için etkinlikler düzenlendiği anlatarak, burada çok mutlu olduğu anlatıldı. Muhabir Murat Sekban, çocuklar için hazırlanan bu çadırı aynı kanalda çalıştığı meslektaşı gibi öve öve bitiremedi: “Mutluluk çadırı… Bu çadırın adını da çocuklar koydu. Çünkü buraya girdikleri zaman mutlu olmamaları çok da mümkün değil. Çünkü çok sevdiği oyuncaklar var, burada boyama yapıyorlar. Her türlü imkanlar var.”

A Haber bildiriyor: Bakın bakın depremzede çocuklar ne kadar mutluhttps://t.co/8s93LfF9gZ pic.twitter.com/cWLeJa5Ago — Diken (@DikenComTr) February 22, 2023

19 Şubat’ta Malatya’ya giden A Haber ekibi, depremzedelerin yaşadığı çadırları öve öve bitiremememiş; muhabir, burada depremzedelerin tüm imkanlara sahip olduğunu savunmuştu: “İçeri girince bizi burada bir antre karşıladı. Bu antreden geçerek şu an salona geldik… Oldukça büyük ve oldukça sıcak.”