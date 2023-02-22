Diken

Yaramazlara biraz batar!

A Haber bildiriyor: Bakın bakın depremzede çocuklar ne kadar mutlu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzede çocuklar için kurulan çadırı haberleştiren A Haber ekibi, çocukların burada ‘çok mutlu olduğunu’ anlattı.

A Haber yine çadır güzelledi. (YouTube)

7,7 ve 7,6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra birçok depremzede çadırsız bırakıldı. 6,4 büyüklüğündeki Hatay depreminden sonra insanların çadır bulamadığı için soğuktan korunmak amacıyla hasarlı evlerine girmek zorunda kaldığı belirtilmişti. Birçok kişi hala kendisine çadır ulaştırılmadığını söylüyor.


A Haber’se ‘Mutlu Çocuklar’ adı verilen çadırda çocuklar için etkinlikler düzenlendiği anlatarak, burada çok mutlu olduğu anlatıldı. Muhabir Murat Sekban, çocuklar için hazırlanan bu çadırı aynı kanalda çalıştığı meslektaşı gibi öve öve bitiremedi: “Mutluluk çadırı… Bu çadırın adını da çocuklar koydu. Çünkü buraya girdikleri zaman mutlu olmamaları çok da mümkün değil. Çünkü çok sevdiği oyuncaklar var, burada boyama yapıyorlar. Her türlü imkanlar var.”

19 Şubat’ta Malatya’ya giden A Haber ekibi, depremzedelerin yaşadığı çadırları öve öve bitiremememiş; muhabir, burada depremzedelerin tüm imkanlara sahip olduğunu savunmuştu: “İçeri girince bizi burada bir antre karşıladı. Bu antreden geçerek şu an salona geldik… Oldukça büyük ve oldukça sıcak.”

17’nci günde Kahramanmaraşlı depremzede: Çadır bulamıyoruz

AKP’li yönetici sağlam villasında AFAD çadırı kurdu

CNN Türk muhabirine saldırı: Stüdyodakiler görmezden geldi

Depremzede ‘Yalnız bırakıldık’ deyince TRT Haber yayını kesti

AFAD gönüllüsü isyan edip evine döndü: A Haber yayını için bizi saatlerce beklettiler

Show TV, spiker Dilara Gönder’in ‘deprem isyanı’nı unutmak istiyor

Depremzede isyan etti: ATV neredesin, Tayyip seni izliyor

Show TV muhabiri, ‘Ekipler gelmiyor’ diyen depremzedenin lafını kesip uzaklaştı

‘Uzman’: Vatandaş devlete yük olmamalı, depremzede başının çaresine bakmalı

Habertürk, depremzede Erdoğan’a çıkışınca canlı yayının sesini kıstı

Konteyner evler için canlı yayın kampanyasına RTÜK’ten engel

Evrensel muhabiri Volkan Pekal, deprem bölgesi Adana’da gözaltına alındı

Depremi takip eden muhabire polis tekmesi

Depremzede derdini anlatırken muhabir mikrofonu sakladı

AA’nın ’30 kat’ haberine kaynağından yalanlama

Deprem

SON HABERLER

RTÜK yine ceza yağdırdı

RTÜK üyesi Taşçı, kurulun Halk TV ve Tele 1’e program durdurma ve para cezası verdiğini duyurdu. FOX’a da para cezası verildiğini ekledi.

Eski bakan Yaşar Okuyan CHP’den atıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dosya verdiğini öne süren eski bakan Yaşar Okuyan CHP’den atıldı.