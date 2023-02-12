Depremzede derdini anlatırken muhabir mikrofonu sakladı

Adıyaman’da afet koordinasyon merkezinde canlı yayına bağlanan TV 100 muhabiri Sertaç Murat Koç, yanına gelen depremzede şikayetlerini anlatmaya başlayınca mikrofonu saklayarak susturmaya çalıştı, ardından da yayın kesildi.

TV 100 muhabiri mikrofonu depremzededen sakladı. (YouTube)

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 şehirde büyük yıkıma yol açarken, son güncellemeye göre ölü sayısı 21 bin 43, yaralı sayısı 80 bin 97. Kayda geçen yıkık bina sayısıysa 6 bin 444. Hatay’ın Antakya ilçesi başta olmak üzere yerle bir olan bölgeler var.

İktidara yakın medyaysa hükümetin ihmallerine yönelik haber yapmadığı için depremzedeler dahil birçok yurttaşın tepkisiyle karşı karşıya.

TV 100 yayınında da benzer olay yaşandı. Kanalın muhabirlerinden Sertaç Murat Koç, Adıyaman’da bir afet koordinasyon merkezinden canlı yayına bağlanıp burada hareketliliğin ve çok sayıda görevlinin olduğunu, bunları da Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yönettiğini anlatıyordu.

Tam bu esnada muhabire yaklaşan bir depremzede, “Söyleyin, altı gündür elektrik yok” dedi. O esnada Koç, mikrofonu saklayarak depremzedeyi uzaklaştırmaya çalıştı. Depremzede de, “Söyleyin, söylemiyorsunuz. Ben konuşmak istiyorum ama…” diyerek şikayetlerini sürdürdü.

Muhabir mikrofonunu saklamaya devam ederken yayın da kesildi. Ardından stüdyodaki sunucu şöyle devam etti: “Evet, devam ediyoruz sayın seyirciler… Uzmanlar sık sık şu konunun altını çiziyor: Biz uyarı yapana kadar tekrar evlerinize girmeyin…”