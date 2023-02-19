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Yaramazlara biraz batar!

A Haber çadırı öve öve bitiremedi: Şimdi antreden salona geçiyoruz…

Malatya’ya giden A Haber ekibi, depremzedelerin yaşadığı çadırları öve öve bitiremedi. Muhabir, burada depremzedelerin tüm imkanlara sahip olduklarını savundu. 

A Haber çadırkentte 'imkanları' övdü. (YouTube)
A Haber çadırkentte ‘imkanları’ övdü. (YouTube)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, 10 ilde OHAL ilan edilmişti. Can kaybı sayısıysa son belirlemelere göre 40 bin 642’ye çıktı.


Depremden 13 gün geçmesine rağmen birçok bölgeye henüz çadır gönderilmiş değil.

Malatya’ya giden A Haber ekibiyse çadır kentte yaşayan bir ailenin evini ziyaret etti.

A Haber muhabiri Kerim Ulak, çadıra girerken, “İçeri girince bizi burada bir antre karşıladı. Bu antreden geçerek şu an salona geldik…” sözlerini sarf etti.

Ulak, çadırda altı kişinin kaldığını görmezden gelerek 25 metrekare olmasına övgü yaptı: “Oldukça büyük ve oldukça sıcak.”. Muhabirin mikrofon tuttuğu depremzedeyse; “Biz İstanbul depremini gördük; orada devlet yoktu o zaman. Şu an Allah devlete zeval vermesin…” dedi. 

Video şöyle;

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