Kılıçdaroğlu: Nasıl olur da çadır sorununu çözemezsiniz, bırakın biz çözelim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, henüz çadır sorunun çözülmediğini belirterek, “Nasıl olur da ‘Çadır sorununu çözdük’ diye ortada geziyorsunuz? Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim.”

Fotoğraf: ANKA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı depremler sürerken bölge önceki gün de Hatay merkezli iki depremle sarsıldı. Yurttaşlar, henüz çadırlara dahi ulaşamadıklarını belirterek, tepkilerini dile getiriyor.

Depremin 17’nci gününde CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte Hatay’ı ziyaret eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu da bu sorunun hala çözülememesine isyan etti. ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Hatay’ın demografisini değiştirme yönündeki bütün çabaları dikkate almak zorundayız dolayısıyla Hatay gerçekten demografik açından da dikkat edilmesi gereken bir kentimiz. Bu çerçevede ben ülkeyi yönetenlere seslenmek ve onları uyarmak isterim. Bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini de ifade etmek isterim.

* Depremin üzerinden 17 gün geçti, 17 gündür bir çadır sorunu hala çözülmüş değil. Gittiğim her yerde, arabadan indiğim her yerde önüme çıkan herkes çadır sorunundan söz etti. “Bir çadır bulamıyoruz” diye. Kişiler çadırkentlerde değil evlerine yakın olan mahallelerde, çadırlarda yaşamak istiyorlar çünkü binalar yıkılmadıysa binalarında eşyaları var, bir şekliyle bu sorunu aşmak istiyorlar.

* Hatay’dan bu ülkeyi yönetenlere seslenmek istiyorum. Yahu Allah aşkına siz koskoca Türkiye’de nasıl olur da bir çadır sununu çözemezsiniz! Nasıl olur da “Çadır sorununu çözdük” diye ortada geziyorsunuz. Vatandaşı bir dinleyin, vatandaş size ne söylüyor bir bakın bakalım. Daha önce çağrı yapmıştım aynı çağrıyı tekrar yapıyorum Türkiye’de çadır üreten, fiyatı ne olursa olsun “Evet biz çadır üretiyoruz istediğiniz çadırları size vereceğiz” diyorsa herhangi bir sanayici, üretici çadırların tamamını satın alıp deprem bölgelerine göndermeye hazırız. Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim. Bu sorun hala temel bir sorun olarak önümüzde duruyor.