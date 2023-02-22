CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dosya verdiğini öne süren eski bakan Yaşar Okuyan CHP’den atıldı.

Yaşar Okuyan, CHP üyesiydi. (YouTube)

Okuyan, katıldığı televizyon programında şu iddiada bulunmuştu: “Kılıçdaroğlu’na ben bunu bir sene önce masa kurulurken söyledim. Üç gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral hanımla ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım.”

Bu iddia tepki çekerken Okuyan, dün Kılıçdaroğlu’yla görüşmüş; çekilen eski fotoğrafları da paylaşarak “Bugün görüştüm” diye paylaşmıştı.

Bu paylaşımın ardından İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu’nu şu sözlerle hedef aldı: “Biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için, hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için. Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!”

CHP’den atıldı

CHP’den yapılan açıklamdaysa Okuyan’ın partiyle ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

1999-2022 yılında çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı yapan Okuyan, sırasıyla MHP, Anavatan, tekrar MHP, Doğru Yol, Demokrat Türkiye Partisi, Hürriyet ve Değişim Partisi, Halkın Yükseliş Partisi, Vatan Partisi ve son olarak da CHP’ye üye olmuştu.