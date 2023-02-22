Deprem bölgesindeki Bakan Karaismailoğlu iddialı: Hiçbir problem ve ihtiyacımız yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, henüz çadıra dahi ulaşamadığını belirten depremzedelerin çağrısını görmezden gelerek, hiçbir problemin olmadığını savundu.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı depremler sürerken bölge önceki gün de Hatay merkezli iki depremle sarsıldı. Yurttaşlar, henüz çadırlara dahi ulaşamadıklarını belirterek, tepkilerini dile getiriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da birçok yurttaşın kendisine bu talebi ilettiğini belirterek, “Yahu Allah aşkına siz koskoca Türkiye’de nasıl olur da bir çadır sununu çözemezsiniz! Nasıl olur da ‘Çadır sorununu çözdük’ diye ortada geziyorsunuz” diye tepki göstermişti.

Yurttaşların ve muhalefetin, çadır dahil birçok sorunun henüz çözülmediğine ilişkin tepkileri sürerken, Bakan Karaismailoğlu hiçbir problemin olmadığını ileri sürdü.

AA’nın haberine göre Adıyaman’da incelemelerde bulunan Karaismailoğlu’nun ilgili konuşması şöyle:

“Geçmiş afetlerde yaşadığımız çokça örnek var. Hiçbir problem ve ihtiyacımız da yok. Gıda kolilerimiz, iaşe ihtiyaçlarımız geliyor. Arkasının gelmesi içinde planlamalar yapıyoruz. Devletimizin bütün kurumları koordinasyon ve birebir seferlik halinde bu işi yönetiyoruz. İnşallah bu günler geride kalacak.”