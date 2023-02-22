Reuters’a konuşan AKP’liler: Seçimleri erteleme rafa kalktı

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan üst düzey AKP’li yetkililer, seçimleri erteleme fikrinin rafa kalktığını söyledi. Buna göre seçimler için 18 Haziran tarihi öne çıktı.

Fotoğraf: AA

42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden 13,5 milyon kişi doğrudan etkilenmişti. Deprem bölgesindeki seçmen sayısı 8 milyon. Milletvekili sayısı 85.

Depremlerden ötürü seçimlerin ertelenmesi gerektiği yönündeki ilk açıklama AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’tan gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ”Bana bir sene verin” sözleri de seçimlerin erteleneceğine yorulmuştu.

Buna karşılık iktidardan henüz net bir açıklama gelmiş değil. İktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün ”Ne sandıktan kaçarız, ne demokrasiyi yok sayarız” demişti.

Muhalefet, ertelemeye karşı.

Bloomberg, AKP’nin geçtiğimiz hafta seçim gündemli toplandığını ve 14 Mayıs takvimine bağlı kalınması fikrinin öne çıktığını yazmıştı. Haberde 18 Haziran’ın da masada olduğu bildirilmişti.

Reuters’a konuşan üst düzey yetkili de erteleme fikrinin rafa kalktığını söyledi: “Erteleme ve kasıma bırakma konusu, artık rafa kalkmış durumda.”

Yetkili, seçimin zamanında, yani 18 Haziran’da yapılması görüşünün ağırlık kazandığını söyledi: ”Sonuçta bir ay ne kadar fark eder ki? Erteleme olacaksa, gerçekten işe yaraması için bir yıllık bir erteleme lazım. Kamuoyu da buna hiç sıcak bakmıyor.”

‘Bahçeli ve Erdoğan görüşecek’

Bir başka hükümet yetkilisi de seçim için Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşeceğini belirterek iki parti arasında temaslar olduğunu, nihai kararın liderler tarafından verileceğini söyledi.

Yetkiliye göre 18 Haziran’da mutabakat sağlanması ‘büyük olasılık.’