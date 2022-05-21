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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 21 Mayıs 2022


CHP’nin İstanbul mitinginde hazırlıklar tamam: 300’ü aşkın gazeteci izleyecek

CHP’nin ‘Milletin Sesi’ sloganıyla İstanbul’da düzenleyeceği miting saat 18’de başlayacak.

Tahıl sektörü, gıdada ‘kırmızı alarm’ verdi

IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, iklim krizi nedeniyle gelecekte gıdaya ulaşımda zorlukların yaşanabileceğine dikkat çekerek, gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıya olduklarını söyledi.


Suriye, Erdoğan’ın ‘gönüllü dönüş’ planını kabul etmedi: Asıl amaç sömürgecilik

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin gönüllü 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı geri gönderme projesini kabul etmediğini açıkladı.

Evrim Kuran: Gençlerin yüzde 36’sı flört şiddetine maruz kalıyor

Anket: ‘Cumhur’ seçmeninin yarısı ekonomideki çöküşü ‘dış güçlere’ bağlıyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre seçmenin yüzde 63’lük çoğunluğu, mevcut ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutuyor. Yüzde 23,8’lik kesimde ‘dış güçler’de kabahat buldu.

Prof. Çelik: Üç haneli enflasyon uzak değil

Maymun çiçeği virüsü ‘fetiş festivali’nde yayılmış

Maymun çiçeği virüsü hızla yayılarak dünyayı endişeye sürüklerken, Belçika’da tespit edilen vakaların bazılarının, iki hafta önce ülkenin ikinci büyük kenti Anvers’te düzenlenen ‘Darklands fetiş festivali’yle bağlantılı olduğu açıklandı.

Şöyle doya doya küfür de mi etmeyelim: Erşan Kuneri’nin düşündürdükleri

Ethereum’un yaratıcısı: Artık milyarder değilim

Dünyanın önde gelen kripto paralarından Ethereum’un yaratıcısı Vitalik Buterin, artık (dolar) milyarder olmadığını söyledi.

BBC, hükümete kafa tuttu: MI5 ajanının cinsel saldırısını haberleştirdi

Britanya istihbarat ve güvenlik kurumu MI5’in ajanı, kız arkadaşını korkutmak için ‘gizli statüsünü’ kullandı. Britanya hükümeti konunun haberini yapan BBC’ye dava açarak, haberin kaldırılmasını istedi. Hükümet ve yayın kuruluşu mahkemelik oldu.

Ev içindeki kirli hava da öldürüyor

Avrupalı şirketler Putin’in kuralına uyunca: Ruble beş yılın zirvesinde

Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşın Avrupalı şirketlerin doğalgazda rubleyle ödemeyi kabul etmesi, Rus para biriminin avro karşısında rekor kırmasını sağladı.

Fizikçi Serim-Ömer İlday çifti Avrupa’nın en prestijli araştırma ödülünü ayrı ayrı aldı

Araştırma: Artan sıcaklıklarla uykusuz her gece!

Şimdiye kadar yapılan en geniş çaplı araştırma iklim krizinin neden olduğu artan sıcaklıkların dünya çapında insanların uyku sürelerini kısalttığını ortaya koydu.

Cannes’da çıplak protesto

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