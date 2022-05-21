Erdoğan’dan AKP’li gençlere: Siz dünyayı değiştireceksiniz

AKP’li gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Siz dünyayı değiştirecek gençliksiniz” dedi.

Görsel: AA

Erdoğan Adana’da, AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen, ‘Bir Gençlik Şöleni’ etkinliğinde konuşuyor:

* Siz Medine’nin, Mekke’nin, Kudüs’ün, Diyarbakır’ın, İstanbul’un, Bosna’nın, semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençliksiniz.

* Altılı masa etrafında buluşanlara tarih düşmanlığına katılıp katılmadığını sormak hakkımızdır.

* Abdülhamid’e laf atan hanımefendiye (İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener) şunu sormak lazım: Osmanlı’yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid’e hakaret haddini aşmazlıktır. Bu haddini aşanlara millet 2023’te haddini bildirecektir.

* Meral hanım sen kim, Abdülhamid’e saygısızlık kim?

* Bir de altılı masada, isim vermeyeceğim üç tanesi var ki (Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu); bunlar sultan Abdülhamid’e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular?

* (AKP’nin 2053 hedefleri söylemi) Türkiye uzayda söz sahibi ülkeler arasına girecek.

* Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.