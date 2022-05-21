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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1264 vaka, üç ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 1264 Covid-19 vakası kaydedildi, üç kişi öldü.

Bir günde 138 bin 386 test yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 1219.

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