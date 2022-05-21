CHP’nin İstanbul mitingi başladı

TUĞBA ÖZER

CHP’nin ‘Milletin Sesi’ sloganıyla İstanbul Maltepe Meydanı’nda düzenlediği miting başlarken kalabalığın sayısı da giderek artıyor.

Fotoğraflar: Diken

CHP’nin Bursa’da düzenlemeyi planladığı mitingi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasının onanmasının ardından İstanbul’a alınmıştı.

Sabah erken saatlerinden itibaren miting alanının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

Alanın girişine ‘Canan cesurdur, yüreklidir, bizimdir’ yazılı pankart asıldı.

Alanda büyük ana sahnenin dışında sekiz ekran konulurken, yurttaşlar tek bölgeden 50’nin üzerinde arama noktasından geçerek alana girebiliyor.

Türk bayrağı ve CHP bayraklarının taşındığı alanda bazı yurttaşların üzerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun fotoğrafının basılı olduğu t-shirtler de giydikleri görüldü.

Çorlu tren katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri için miting alanına “Adalet İstiyoruz” pankartı koyuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce yurttaşlara söz verilecek.

Alan dolduğu için bazı yurtaşlar dışarıda bekliyor.