CHP’nin İstanbul mitinginde hazırlıklar tamam: 300’ü aşkın gazeteci izleyecek

CHP’nin ‘Milletin Sesi’ sloganıyla İstanbul’da düzeneyleceği miting bugün saat 18:00’de başlayacak.

Mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce Mersin’de olduğu gibi yurttaşlara söz verilecek. 300 aşkım gazeteci mitingi takip edecek.

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CHP’nin Bursa’da düzenlemeyi planladığı mitingi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasının onanmasının ardından İstanbul’a alınmıştı.

İstanbul Maltepe Sahil Miting Alanı’nda mitingde Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce yurttaşlar kürsüye çıkıp sorunlarını anlatacak.

Partinin açıklasına göre, tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları bu mitinge davet edildi. Miting alanında Türk bayrağı ve CHP bayrağı dışında herhangi bir özel flama ya da bayrak bulunmayacak.

Mitinginde protokol olmayacak, Kılıçdaroğlu dahil partinin yönetim kadrosu mitingi halkın arasından takip edecek. Yaklaşık 120 metrelik dev bir sahnenin kurulduğu mitingi 300’den fazla kayıtlı basın mensubu izleyecek. CHP, canlı yayınlanacak mitingi 15 kamera ve bir drone aracılığıyla kamuoyuna ulaştıracak.

Mitinge katılanlar için 50 ambulans ve üç sağlık çadırı da olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla hazır bulunacak. Alanda 5 bin polis ve partinin görevlileri güvenliği sağlayacak.

İşitme engelli yurttaşlar için konuşulanlar işaret diline çevrilecek. Yabancı gazeteci ve konuklar için eşzamanlı çeviri yapılacak. Yurttaşların ve basın mensuplarının telefon ve internet erişimi aksamasın diye 15 seyyar baz istasyonu da alana kuruldu.

Diken’e konuşan Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Deniz Demir, İstanbul ve CHP örgütlerinin mitinge hazır olduğunu söyledi. Tüm çalışmaların başarılı geçtiğini ve verilecek mesajın iktidar tarafından doğru anlaşılmasının gerektiğini belirtti.

Mitinglerin devam edeceğini söyleyen Demir şunları kaydetti: “Son hazırlıklarımızı tamamladık, artık halkın gelmesini ve genel başkanımızın güçlü mesajlar içereceğini düşündüğüm konuşmasını bekliyoruz. Heyecanlıyız, çünkü iktidar bir kez daha CHP’nin demokratik yollarla değişim gücünü görecek. Buradan verilecek mesajlar iktidar tarafından da doğru anlaşılmalı. Ekonomide, adalette, liyakatte, kısacası her alandaki sorunlara ilişkin bu meydandan net bir mesaj çıkacak. Bu mesajları hem vatandaşlar hem de genel başkanımız dile getirecek. Bir kez daha CHP’nin baskılarla sindirilmeyeceğini, değişimin demokratik yollarla olacağını göstereceğiz. Bugün bu meydanda karamsarlığa yer olmadığını, gelmekte olanın hiç de uzak olmadığını yüzünü bizlere çevirmiş tüm halkımız görecek. Herkesi bu tarihi ana tanıklık etmeye davet ediyoruz.”