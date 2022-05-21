Tahıl sektörü, gıdada ‘kırmızı alarm’ verdi

IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, iklim krizi nedeniyle gelecekte gıdaya ulaşımda zorlukların yaşanabileceğine dikkat çekerek, gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

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Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası martta küresel gıda fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Savaş öncesinde Rusya ve Ukrayna, dünyanın tahıl ihtiyacının yüzde 30’unu karşılıyordu. Ukrayna dünyanın ‘ekmek sepeti’ olarak anılırken limanlarından her ay 4,5 milyon ton tarım ürünü ithal ediliyordu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan askeri harekatından bu yana arz büyük oranda azaldı ve dünya genelinde fiyatlar uçtu. Geçen hafta bir diğer kritik tahıl üreticisi olan Hindistan’ın da ihracatı durdurduğunu açıklamasının ardından fiyatlar daha da yükseldi.

Fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 daha yüksek düzeyde.

İstanbul’da tahıl sektörünün buluştuğu bir zirvede konuşan Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Gıdada kırmızı alarm veren tablo ile karşı karşıyayız” dedi.

Dünya’nın haberine göre FAO tahıl endeksinin Rusya ile Ukrayna’nın çatışması sonrasında martta 170 seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını hatırlatan Ulusoy, dünya buğday üretimindeki gelişmelere dikkat çekti.

Ulusoy şöyle konuştu: “Yeni sezon için Amerikan Tarım Dairesi’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı ilk tahminlerde, dünyanın 2021/22 sezonu kapanış stoku 279 milyon ton iken, 2022/23 sezonunda stokunun 267 milyon tona düşmesi bekleniyor. Bu kapanış stoku 2016/17 sezonundan bugüne görülen en düşük kapanış stoku olacak. Üstelik bu kapanış stokunun 6 milyon tonu, normal sezonlarda 1 milyon stok devreden Ukrayna’da. Hindistan’ın rekor üretim beklediği bir sezonda ani sıcaklar ile üretiminin düşmesi ve 14 Mayıs günü ihracatı durdurması, dünya buğday dengesini USDA’nın 12 Mayıs raporundan sonra daha da sıkılaştırmış durumda. Hindistan’da yaşananlar, iklim değişikliğinin gelecekte değil, günümüzde hayatımızı nasıl etkileyebileceğine tam bir örnek”.